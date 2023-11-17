Унесенного рекой Белой мальчика ищут четвертые сутки спасатели Адыгеи

Утром 17 ноября спасатели Адыгеи возобновили поиски ребенка, которого унесло бурным потоком реки из упавшей с обрыва машины.

Поиски проводятся вдоль прибрежной линии, а также в акватории реки Белой вниз по течению.

Зона поиска разбита на участки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поздно ночью 13 ноября семья из 5 человек возвращалась домой в автомобиле Chevrolet Niva. Мужчина выпил, а потом сел за руль и не справился с управлением. Машина съехала в реку с обрыва. Три человека смогли самостоятельно выбрались на берег — это сам водитель и двое несовершеннолетних. 34-летнюю пассажирку и ее 10-летнего сына унесло бурным течением реки.

Машину с помощью троса около 1:00 14 ноября вытащили из реки, людей в ней не было. Днем 14 ноября нашли тело женщины. СК Адыгеи начал проверку по факту ДТП, а затем возбудил уголовное дело в отношении водителя.