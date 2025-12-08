Украинский беспилотник сбили над Черным морем утром 8 декабря

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО в период с 9:00 до 12:00 перехватили и ликвидировали семь беспилотников над российскими регионами.

Один из них сбили над акваторией Черного моря. Еще пять перехватили и уничтожили над Ростовской областью, один — над Волгоградской, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 8 декабря в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. В 11:49 авиагавань возобновила работу.

В 11:40 в городе-курорте включали сирены, оповещающие об опасности. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. В 11:52 сирены также звучали в Новороссийске. К полудню РСЧС сообщили об отмене сигнала «Беспилотная опасность».

