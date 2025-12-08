В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную утром 8 декабря

Уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов поступили жителям региона 8 декабря в 11:49.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 10:37.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Приближаться к обломках сбитых беспилотников запрещено. При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили в понедельник в 10:37 8 декабря. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. В 11:49 авиагавань возобновила работу.

В 11:40 в городе-курорте включали сирены, оповещающие об опасности. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. В 11:52 сирены также звучали в Новороссийске.

