Сирены включили в Новороссийске из-за угрозы атаки БПЛА

О включении сирен, оповещающих о беспилотной опасности, 8 декабря в 11:52 сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска напомнил о запрете на съемку и публикацию фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, а также работы специальных и оперативных служб.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, (на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов)», — написал Кравченко в Telegram.

Обновление:

Об отмене беспилотной опасности глава Новороссийска сообщил в 11:58.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 11:40 сирены, оповещающие о беспилотной угрозе, включили в Геленджике.

Подпишись, здесь всегда интересно.