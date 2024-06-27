У нас 3 ребенка: трагедия глазами жены погибшего при ЧП с поездом в Коми кубанца

Вечером 26 июня при сходе вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск в Республике Коми погиб 34-летний житель Краснодарского края.

Им оказался многодетный отец Станислав Даневич. Его жена Наталья рассказала журналистам «Кубань 24» о случившемся. По ее словам, супруги должны были встретиться на вокзале, взять машину и поехать в отпуск в Краснодарский край.

«Муж ехал этим поездом с сессии, он учился там — в Сосногорске. Он должен был раньше меня приехать и ждать. Но когда я приехала, его не было. Дозвониться не могла», — рассказала Наталья Даневич.

Она рассказала, что о трагедии узнала из новостей. Затем с ней связались по телефону и подтвердили смерть мужа.

«Я теперь не знаю, как своим детям говорить. Как это произошло… У нас трое детей», — поделилась девушка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при сходе вагонов в Коми погиб 34-летний вахтовик, ехавший домой на Кубань. У погибшего осталось трое детей в возрасте 3, 10 и 13 лет.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Республике Коми. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна из-за дождей.

Утром 27 июня стало известно, что под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружили тела двоих человек. Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Также РЖД дополнительно выплатит по 2 млн рублей.