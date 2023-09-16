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Трупы и останки зараженных АЧС свиней нашли в трех районах Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trupy-i-ostanki-zarazhennyh-achs-svinej-nashli-v-treh-rajonah-kubani
Трупы и останки зараженных АЧС свиней нашли в трех районах Кубани
Фото freepik.com

Ситуацию с африканской чумой свиней прокомментировали в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

В Куйбышевском сельском поселении Калининского района два трупа свиньи и свиные продукты убоя от третьей свиньи нашли в лесополосе. Все биологические отходы уничтожили, специалисты провели дезинфекцию.

Более 50 кг свинины в полутушах с вирусом АЧС обнаружили в одной из столовых станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Всю продукцию АО «Агрокомплекс» имени Ткачева уничтожат.

Инфицированные вирусом полуфабрикаты из свинины той же фирмы обнаружили в распределительном центре «Новороссийск», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки на фермах уничтожат все поголовье свиней.

На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС. Четвертый очаг обнаружили на территории свиноводческого комплекса «Делимит АО «Кубанский бекон» в Калининском районе.

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