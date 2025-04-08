Три вкусных и полезных блюда со спаржей

Сейчас сезонные продукты можно приобрести в супермаркетах в любое время года. Но понимающие люди все же убеждены, что «каждому овощу — свое время». Вот и зеленая спаржа, хороша именно весной. А несколько несложных блюд с ее присутствием не только вкусны и полезны, но и помогут разнообразить рацион тем, кто соблюдает Великий пост.

Спаржа с грибами по-итальянски

В классическом варианте в этот рецепт входит пармезан. Не могут итальянцы представить себе блюдо без сыра. Но мы сегодня обойдемся без него. Все равно будет незабываемо вкусно. Это блюдо будет у нас основным. По прошествии поста его можно будет подавать, как гарнир к рыбе или мясу. Вот тогда и решим — стоит добавить немного тертого сыра или засыпать им спаржу полностью.

Для приготовления понадобится:

Зеленая спаржа ( разумеется свежая, та, что «аспарагус», а не соевая маринованная «по-корейски») — 400-500 г

Шампиньоны (тоже свежие, но можно и маринованные) — 500 г

Панировочные сухарики — 2-3 ст.л.

Петрушка, а при желании и любая другая зелень — несколько веточек

Масло растительное, в классическом варианте, разумеется оливковое — 2-3 ст.л.

Соль, черный молотые перец — по вкусу

Как готовим:

Спаржу, грибы, зелень промываем и обсушиваем полотенцем или в ручной центрифуге. У спаржи удаляем нижнюю часть твердого стебля, она, как правило, сухая, волокнистая и малосъедобная.

Выкладываем подготовленную спаржу на противень, предварительно застеленный фольгой или пергаментом. Взбрызгиваем растительным маслом, присыпаем панировочными сухариками, солим, перчим и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

(В скоромном варианте на этом этапе добавляем натертый сыр).

Пока спаржа запекается режем грибы и обжариваем их на сковороде с небольшим количеством масла. При желании можно выдавить в них через пресс пару зубочков чеснока.

Остается соединить спаржу с шампиньонами, присыпать мелко нарубленной зеленью и подавать к столу.

Пятнадцатиминутный салат с бланшированной спаржей

Этот салат — вполне самостоятельное блюдо, но так же может быть и дополнением к рыбе или мясу. Готовится быстро, получается вкусным и сытным.

Для приготовления понадобится:

Зеленая спаржа — 200 г

Свежий огурец — 1 шт.

Редис — 5-6 шт.

Пекинская капуста (или кучерявая капуста кейл, или листья салата) — 1-2 листика

Болгарский перец — 1 шт.

Масло растительное, можно рафинированное подсолнечное, можно оливковое — 2 ст.л

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Спаржу избавляем от нижней плотной части стеблей и бланшируем ее в кипятке 2-3 минуты. Затем остужаем в ледяной воде и режем на небольшие части. Огурец нарезаем тонкой соломкой. Капусту и болгарский перец режем мелко, а редиску дольками или четвертинками.

Соединяем все ингредиенты в глубокой миске или салатнице. Добавляем масло, специи, перемешиваем и подаем. Для полноценного раскрытия вкуса, перед подачей, готовый салат стоит отправить в холодильник на 15 минут.

Спаржа с чесноком

Польза от жареных продуктов достаточно сомнительна и диетологи рекомендуют другие способы термической обработки. Но спаржа жаренная с чесноком на сковороде — настолько вкусное блюдо, что положительные эмоции, которые оно приносит, в значительной степени компенсируют незначительный вред от канцерогенов. Да и небольшое время приготовления сводит их образование к минимуму.

Спаржа с чесноком вполне самостоятельно основное блюдо и не нуждается в рыбном или мясном сопутствии, но и не отвергает его.

Для приготовления понадобится:

Зеленая свежая спаржа — 200 г

Чеснок — 1-2 некрупных зубочка

Тимьян — 2-3 веточки (базилик, розмарин и прочие кориандры — на ваше усмотрение)

Масло растительное рафинированное — 1 ст.л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Зелень и спаржу промываем, избавляемся от нижних плотных частей стебля, как бы нам ни было жалко с ними расставаться. Просушиваем любым доступным способом. Чеснок очищаем и откладываем в сторонку. Пусть ожидает своей очереди.

На сковороде разогреваем масло, убавляем температуру плиты и выкладываем спаржу в один слой. Обжариваем ее до появления ярко-зеленого цвета, слегка встряхивая сковороду или аккуратно пошевеливая стебли деревянной лопаткой. Что бы спаржа была плотной, что называется аль-денте, достаточно трех-пяти минут, если хотим добиться мягкой консистенции, то для полного приготовления потребуется минут восемь — десять.

Мелко рубим или пропускаем чеснок через пресс, добавляя к спарже к концу приготовления. Одновременно добавляем несколько веточек тимьяна, или, что мы там подготовили. Обжариваем еще минутку, чтобы чеснок и специи раскрыли свой вкус. Солим, перчим, снимаем с плиты и сразу же подаем к столу.

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