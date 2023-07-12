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Три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-propali-bez-vesti-vo-vremya-podtoplenij-v-tuapsinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе
Фото t.me/gibdd123region

По данным краевого оперштаба, во время подтоплений в Туапсинском районе пострадавших и погибших нет. Три человека числятся пропавшими без вести.

По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя.

Работы по ликвидации последствий удара стихии продолжаются. В усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. К работам привлекли около 300 человек и более 50 единиц техники.

В Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным ГИБДД на 11:30 в Туапсинском районе на 37 км + 900м федеральной трассы Джубга — Сочи в районе поселка Соснового после уборки селевого потока запущено движение по одной полосе в реверсивном режиме.

Из-за разлива воды закрыт участок трассы в поселке Лермонтово, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 12 июля на Туапсинский район обрушился сильный ливень. За три часа выпало 144 мм осадков. Потоки воды с гор подтопили автотрассы, улицы и дворы. На дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС. Всего в Туапсинском районе из-за сильных ливней подтоплены 9 населенных пунктов.

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