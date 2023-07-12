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Девять населенных пунктов подтоплены в Туапсинском районе из-за сильных ливней

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyat-naselennyh-punktov-podtopleny-v-tuapsinskom-rajone-iz-za-silnyh-livnej
Девять населенных пунктов подтоплены в Туапсинском районе из-за сильных ливней
Фото t.me/tuapse_info_official

По данным краевого оперштаба, 12 июля подтопления произошли в населенных пунктах Джубга, Горское, Дефановка, Лермонтово, Пляхо, Ольгинка, Сосновое, Небуг и Тюменское.

Сильный дождь идет в Небугском сельском поселении. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла.

Продолжается эвакуация жителей в ПВР.

В Джубге людей размещают в школе № 31, в Тенгинском сельском поселении — в местный Дом культуры, в Новомихайловском — в школу № 35, в Ольгинке — в школу № 19, в Небуге — в местный ДК.

Подтоплены дома в селе Горское на улице Краснодарской и в СНТ «Ручеек».

В Дефановке подтоплены дома на улицах Школьной и Комсомольской.

В Джубге вода зашла дома на улицах Приморской, Советской, Набережной. Также подтоплена поликлиника.

Также затоплены улицы в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 12 июля на Туапсинский район обрушился сильный ливень. Всего за три часа залповый  дождь вылил на несколько населенных пунктов муниципалитета сразу 144 мм осадков. Потоки воды, спускающиеся со склонов гор, подтопили автотрассы, улицы, а также дворы местных жителей. На дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147. Режим ЧС ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Из леса эвакуировали туристическую группу из 40 человек, в том числе 37 детей. Их разместили в поселке Дефановка.

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