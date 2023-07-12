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В четырех поселках Туапсинского района введен режим ЧС из-за обильных осадков. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chetyreh-poselkah-tuapsinskogo-rajona-vveden-rezhim-chs-iz-za-obilnyh-osadkov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В четырех поселках Туапсинского района введен режим ЧС из-за обильных осадков. Видео

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

В этих поселках есть подтопленные дома. Из зон затопления людей эвакуируют в пункты временного размещения. Работают все экстренные службы.

«Сильный залповый дождь продолжительное время идет в Небугском поселении. Река Небуг из берегов не вышла. Основные потоки воды идут на центральную улицу села Небуг и растекаются по прилегающим территориям со склонов гор», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Жителей и гостей района просят оставаться дома. О любых происшествиях можно сообщить по телефонам 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8(861)-268-64-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147.

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