В четырех поселках Туапсинского района введен режим ЧС из-за обильных осадков. Видео

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

В этих поселках есть подтопленные дома. Из зон затопления людей эвакуируют в пункты временного размещения. Работают все экстренные службы.

«Сильный залповый дождь продолжительное время идет в Небугском поселении. Река Небуг из берегов не вышла. Основные потоки воды идут на центральную улицу села Небуг и растекаются по прилегающим территориям со склонов гор», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Жителей и гостей района просят оставаться дома. О любых происшествиях можно сообщить по телефонам 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8(861)-268-64-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147.