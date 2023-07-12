На дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147

Из-за сильного подтопления дороги перед поселком Лермонтово от Джубги растянулась пробка на 7 км.

По данным сервиса Яндекс.Карты, затор начинается в поселке Джубга, на 3 км трассы А-147. С обратной стороны также растянулась пробка в почти 3 км.

Также затор образовался от поселка Новомихайловка до Ольгинки — более 8 км.

На 10 км трассы дорожную часть подтопило после сильных осадков. Движение перекрыли. На 39 км автодороги «Джубга — Сочи» сошел оползень, а на 43 км упало два дерева. Сейчас дежурные бригады дорожников устраняют последствия непогоды, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

На 37 и 42 км трассы на проезжую часть из-за подъема уровня в реке и обильных осадков вынесло камни. Движение открыто только по одной полосе. Водителям рекомендуют отказаться от поездок в этом направлении или выбрать в качестве альтернативы дорогу «Майкоп — Туапсе», сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трассу А-147 «Джубга — Сочи» в районе Лермонтово перекрыли из-за выхода воды на дорогу.