Трассу А-147 «Джубга — Сочи» в районе Лермонтово перекрыли из-за выхода воды на дорогу. Видео

Дождь в Туапсинском районе начался вечером 11 июня. За 3 часа в районе выпало 144 мм осадков. Из-за этого поднялся уровень воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань.

Реки находятся в русле. На месте работают оперативные группы. Из-за большого количества осадков была угроза подтопления поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка. Маломобильных граждан эвакуируют в пункты временного размещения.

Из лесного массива эвакуировали зарегистрированную туристическую группу — 40 человек, из них 37 детей. Их разместили в поселке Дефановка, там туристы ждут автобус для отправки в Лабинск.

Трассу М-4 «Дон» перекрывали с 2:00 до 4:00 в районе поселка Горского по направлению в Краснодар и в поселке Дефановка в направлении Джубги.

На трассе А-147 «Джубга — Сочи» в поселке Новомихайловка сошел сель, на дороге организовали реверсивное движение.

Сейчас осадки прекратились. К ликвидации последствий непогоды привлекаются 158 человек и 32 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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