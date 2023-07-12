Кондратьев: погода продолжает проверять на прочность наши курорты

Губернатор Краснодарского края сообщил, что прошедшей ночью 12 июля на Туапсинский район обрушился сильный ливень.

Всего за три часа залповый дождь вылил на несколько населенных пунктов муниципалитета сразу 144 мм осадков. Потоки воды, спускающиеся со склонов гор, подтопили автотрассы, улицы, а также дворы местных жителей.

Спасателям пришлось эвакуировать в четыре пункта временного размещения несколько групп туристов, которые разбили палаточные лагеря в лесу, а также маломобильных жителей муниципалитета.

На федеральную трассу в поселке Новомихайловском сошел водно-грязевой поток. Из-за селя движение автотранспорта на этом участке дороги осуществляется по одной полосе.

В настоящий момент дождь на этих территориях прекратился, уровень воды в реках начал падать. Коммунальные службы приступили к откачке воды и расчистке участков, пострадавших от подтоплений.

Штормовое предупреждение продолжает сохраняться в нескольких населенных пунктах черноморского побережья Кубани. Непогода делает очень опасными попытки отдыхающих искупаться в такую погоду.

Глава региона находится на постоянной связи с администрацией Туапсинского района и пострадавших населенных пунктов.

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