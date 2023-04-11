Традиционный кулич с изюмом на Пасху

Кулич — традиционная выпечка на Пасху. Он символизирует память о том, как после Воскресения Иисус принимал пищу с апостолами. По сути, это измененный дрожжевой хлеб, которому стали придавать религиозное значение.

Рецептов различных куличей много, еще больше — начинок и украшений. Внутрь можно добавлять сухофрукты (изюм, курагу, чернослив, сушеная вишня), цукаты, цедру цитрусовых, орехи и даже яблоки. Традиционное украшение — глазурь из взбитого яйца, лимонного сока и сахарной пудры. Также кулич можно украсить шоколадом, кондитерской помадкой и различными посыпками.

Традиционные куличи

Для приготовления классического пасхального кулича понадобится 600 г муки (лучше хлебной), 15 г дрожжей, 2 стакана теплого молока, 5 яиц, 5 столовых ложек сахара, 100 г сливочного масла + 50 г для смазывания посуды, 150 г изюма.

Чтобы приготовить тесто — опару, нужно смешать дрожжи с 1 столовой ложкой сахара, влить туда теплое молоко и часть муки (всыпать ее нужно маленькими порциями). После чего перемешать тесто — по консистенции оно должно быть похоже на не очень густую сметану.

После этого опару нужно накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на полчаса. В это время в отдельной таре нужно растереть размягченное масло с оставшимся сахаром. В другой миске нужно взбить 4 желтка (белки понадобятся для глазури, поэтому отделять их нужно аккуратно).

Когда опара настоится, в нее можно добавить масло и желтки. После чего замесить мягкое тесто, постепенно добавляя просеянную муку. Тесто не должно быть крутым, но при этом и не должно прилипать к рукам. После получения нужно консистенции тесто нужно вымесить — не менее 10 минут.

Готовое тесто нужно положить в смазанную маслом посуду и оставить в теплом месте еще на 2 часа. За это время оно должно увеличиться в 2 раза (и даже немного больше).

В подошедшее тесто добавить изюм, слегка вымесить, накрыть пленкой и оставить в теплом месте еще на час.

Выпекание

После получившееся тесто нужно выложить в подготовленные формы на треть или половину от объема. Далее формы можно выставить на противень, накрыть пленкой и снова оставить на расстойку — примерно на час, чтобы оно заполнило всю форму и поднялось выше края.

После можно включать духовку на 190 °С. Пока она разогревается, нужно взбить желток с 1–2 столовыми ложками молока и смазать этой смесью верх куличей. Когда духовка разогрелась, поставить в нее куличи. Выпекать их нужно 15 минут при температуре 190 °С, после чего уменьшить жар до 165 °С и выпекать еще около 30 минут. Проверить готовность можно зубочисткой — на ней не должно остаться тесто.

Для глазури белки нужно взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру, еще раз взбить.

Когда пасхальные куличи остынут, их можно окунать в приготовленную глазурь и украшать посыпкой.

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