Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге

Рецептов различных пасхальных куличей много — кто-то предпочитает делать все традиционно, другие же придумывают, как разнообразить главный символ Пасхи.

Творожные куличи

Для творожного кулича понадобятся 200 г творога, 2 яйца, 200 мл молока, 50 г сливочного масла, 2 чайных ложки сухих дрожжей, 100–150 г сахара, половина чайной ложки соды, 600 г муки и начинка по вкусу.

Сначала нужно растворить дрожжи в теплом молоке. В отдельной миске смешать творог, яйца, соль, сахар и сливочное масло (лучше растопить заранее). Полученную смесь нужно добавить в молоко с дрожжами.

Муку смешать с желаемой начинкой, например, промытым и обсушенным изюмом, после чего постепенно добавлять ее в тесто. Полученную смесь нужно вымесить на присыпанной мукой поверхности, накрыть ее полотенцем и дать подойти в теплом месте — около 1,5 часов. После тесто нужно обмять и оставить еще на 40 минут.

Готовое тесто разделить на кусочки, выложить в формы и оставить на столе, чтобы поднялось. Разогреть духовку до 180 °С, после чего выпекать около 20 минут. После того, как куличи остынут, их можно украшать глазурью и посыпками.

Александрийские куличи

Особенный компонент таких куличей — топленое молоко, из-за которого тесто становится более воздушным. Понадобятся 250 мл топленого молока, 130 г сливочного масла, 2 яйца и 1 желток, 230 г сахара, 35 г свежих дрожжей, 600 г муки, 100 г изюма, щепотка соли, ванилин на кончике ножа. При желании можно добавить цедру цитрусовых.

Опару нужно приготовить вечером — дрожжи за ночь придут в нужное состояние. В большой миске смешать 2 яйца и 1 желток и сахар и перемешать (белок можно оставить для глазури). После добавить в полученную смесь мягкое сливочное масло. В другой миске в теплом молоке растворить дрожжи, после чего добавить их в яично-масляную смесь и тщательно размещать. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить на ночь в теплом помещении (8–12 часов).

Утром в готовую опару постепенно добавить муку и начинку. Тесто получится липкое — можно смазать руки маслом, чтобы было удобнее вымешивать. После тесто нужно убрать в миску и оставить в тепле на 1,5 часа. Спустя время тесто нужно обмять и разложить в формы для выпечки (бумажные нужно смазать маслом).

Заготовку нужно оставить в тепле, пока тесто не вырастет в 1,5 раза — около 1,5 часов. Выпекаются куличи в разогретой духовке при 180 °С в течение 30 минут. После жар нужно уменьшить до 160 °С и выпекать еще 15 минут. После остывания покрыть глазурью и посыпкой. Пробовать куличи лучше через 5–8 часов, когда они окончательно остынут и созреют.

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