Шоколадный кулич на Пасху

Любители шоколада могут порадовать себя на Пасху, не нарушая традиций светлого праздника. Для этого понадобится много шоколада и чуть-чуть терпения, чтобы не съесть все до воскресенья.

Для шоколадного пасхального кулича понадобятся 600 г муки, 300 мл молока, 2 яйца и один желток, 60 г растопленного сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, 20 г свежих дрожжей, 150 г сахара, чайная ложка соли, 100 г темного шоколада + для украшения, 15 г какао-порошка (столовая ложка с горкой), 40 г сухарей из черного хлеба, чайная ложка корицы, половина чайной ложки душистого молотого перца, половина чайной ложки молотой гвоздики, половина чайной ложки мускатного ореха, 20 г красного вина и 20 г темного рома или коньяка. В глазурь нужно будет дополнительно добавить 10 г какао-порошка.

Половину муки просеять в глубокую миску, отделить 60 мл молока для растопки шоколада. Остальное нагреть до комнатной температуры и растворить в нем дрожжи. Дрожжевую смесь нужно вылить в муку, добавить столовую ложку сахара и перемешать. После чего оставить подходить на 30–40 минут.

К подошедшей опаре добавить два яйца и один желток. Измельчить сухари, добавить к ним гвоздику, душистый перец, корицу, мускатный орех, соль, какао и высыпать смесь в тесто.

В отдельную миску добавить молоко и измельченный шоколад (можно просто разломать на кусочки) и прогреть в микроволновке или на водяной бане. Растопленный шоколад добавить в тесто и перемешать. После добавить вино и темный ром и еще раз перемешать, а затем влить растительное и сливочное масло — и снова перемешать.

Далее нужно постепенно добавить оставшуюся просеянную муку и замесить тесто. Его нужно вымешивать до тех пор, пока оно не перестанет липнуть. Затем переложить в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1,5 часа в теплой комнате. За это время тесто должно вырасти в три раза.

Когда тесто подошло, его нужно переложить на стол, обмять и вмешать начинку (по желанию). Разложить тесто в формы примерно до половины и оставить еще на час, чтобы оно увеличилось в два раза.

Выпекать куличи нужно в разогретой до 170 °С духовке в течение 40–45 минут.

Готовые куличи покрыть глазурью из одного белка, лимонного сока, какао и сахарной пудры. Сверху можно посыпать шоколадной стружкой.

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