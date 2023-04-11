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Кулич «Краффин» на Пасху

Ссылка https://kuban24.tv/item/kulich-kraffin-na-pashu
Кулич «Краффин» на Пасху
Фото pteat.ru

Пасхальный кулич может быть не только традиционным, но модным и разнообразным. «Краффин» — это гибрид слоеного круассана и маффина. После завоевания популярности его адаптировали для выпечки традиционного православного пасхального кулича.

Для приготовления необычного кулича, сочетающего в себе способ приготовления круассана и маффина, понадобятся 450 г муки, 150 мл молока, одно целое яйцо и два желтка, 140 г сливочного масла, 25 г свежих дрожжей, 100 г сахара, 10 г ванильного сахара, треть чайной ложки соли, 150 г изюма и 50 г грецких орехов при желании. Украсить можно сахарной пудрой.

В теплое молоко около 40 °С добавить дрожжи, половину столовой ложки сахара, одну столовую ложку муки и перемешать, после чего оставить полученную смесь для активации дрожжей.

Затем отдельную миску добавить одно целое яйцо и два желтка, соль, сахар и ванильный сахар и взбить до пышности и растворения сахара. В эту же миску добавить готовые дрожжи и 40 г холодного предварительно растопленного сливочного масла и перемешать. Постепенно добавить просеянную муку и замесить тесто.

Выложить тесто на стол — сначала оно будет липким, но после 10–15 минут замешивания станет эластичным и перестанет липнуть к рукам и столу.

После тесто нужно переложить в миску, смазанную маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на час. Подошедшее тесто разделить на две части, из каждой сделать шар, накрыть пленкой и оставить еще на 10 минут.

Готовые шары нужно раскатать в тонкие прямоугольники, смазать сливочным маслом, посыпать изюмом и грецкими орехами. Прямоугольники свернуть в плотный рулет и разрезать его вдоль, не дорезая до конца около 2 см. С одного края начать сворачивать улитку так, чтобы все слои были сверху.

Фото pteat.ru

Сформированные куличи выложить в формы и оставить в теплом месте на час-полтора.

После того, как куличи подойдут, их можно ставить выпекаться в разогретую до 180 °С духовку примерно на 40 минут. Остужать готовые краффины нужно на боку, периодически меняя их положение. Сверху можно посыпать пудрой или украсить глазурью.

 

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Автор:

Екатерина Воробьева

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