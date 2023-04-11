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«Ленивые» куличи на Пасху

Ссылка https://kuban24.tv/item/lenivye-kulichi-na-pashu
«Ленивые» куличи на Пасху
Фото pixabay.com

Куличи — главный символ Пасхи. Рецептов великое множество, и все они занимают достаточно много времени. Кроме того, куличи требуют от хозяйки определенных умений и терпения.

«Ленивые» куличи делают из жидкого теста без замеса, но время на расстойку тесту все равно нужно.

Понадобятся 400 г муки, 150 мл молока, 2 яйца, цедра одного лимона, 150 г изюма, 7 г сухих дрожжей, 130 г сахара, четверть чайной ложки ванилина и четверть чайной ложки соли.

В теплое молоко добавить дрожжи, чайную ложку сахара и две чайные ложки просеянной муки, перемешать и оставить на 10 минут — за это время сверху должна появиться пенная шапочка.

С помощью мелкой терки нужно снять с лимона цедру (только желтую часть, белая горчит). В предварительно растопленное теплое сливочное масло добавить ванилин, сахар, соль и яйца и перемешать до однородности.

Опару соединить с полученной смесью, добавить цедру и перемешать. После этого можно постепенно вводить муку — перемешивать ее уже стоит лопаткой. Полученная смесь по консистенции должна быть как густая сметана. Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 2–2,5 часа — за это время оно должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза.

После этого тесто нужно осадить, размешав лопаткой. Промытый и просушенный изюм посыпать мукой, обмять тесто и вмешать изюм.

После тесто нужно разложить по формочкам на треть объема — примерно по 250 г. Смоченной в воде лопаткой разровнять тесто в формочках, накрыть тесто полотенцем и оставить подниматься примерно на 1,5 часа — пока оно не заполнит почти весь объем формы.

Выпекать куличи нужно в разогретой до 170 °С духовке около 30 минут. Если тесто быстро зарумянилось, его можно накрыть фольгой. Такие куличи черствеют быстрее, чем замешанные руками, поэтому выпекать их лучше непосредственно перед Пасхой.

 

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Автор:

Екатерина Воробьева

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