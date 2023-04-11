«Ленивые» куличи на Пасху
Куличи — главный символ Пасхи. Рецептов великое множество, и все они занимают достаточно много времени. Кроме того, куличи требуют от хозяйки определенных умений и терпения.
«Ленивые» куличи делают из жидкого теста без замеса, но время на расстойку тесту все равно нужно.
Понадобятся 400 г муки, 150 мл молока, 2 яйца, цедра одного лимона, 150 г изюма, 7 г сухих дрожжей, 130 г сахара, четверть чайной ложки ванилина и четверть чайной ложки соли.
В теплое молоко добавить дрожжи, чайную ложку сахара и две чайные ложки просеянной муки, перемешать и оставить на 10 минут — за это время сверху должна появиться пенная шапочка.
С помощью мелкой терки нужно снять с лимона цедру (только желтую часть, белая горчит). В предварительно растопленное теплое сливочное масло добавить ванилин, сахар, соль и яйца и перемешать до однородности.
Опару соединить с полученной смесью, добавить цедру и перемешать. После этого можно постепенно вводить муку — перемешивать ее уже стоит лопаткой. Полученная смесь по консистенции должна быть как густая сметана. Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 2–2,5 часа — за это время оно должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза.
После этого тесто нужно осадить, размешав лопаткой. Промытый и просушенный изюм посыпать мукой, обмять тесто и вмешать изюм.
После тесто нужно разложить по формочкам на треть объема — примерно по 250 г. Смоченной в воде лопаткой разровнять тесто в формочках, накрыть тесто полотенцем и оставить подниматься примерно на 1,5 часа — пока оно не заполнит почти весь объем формы.
Выпекать куличи нужно в разогретой до 170 °С духовке около 30 минут. Если тесто быстро зарумянилось, его можно накрыть фольгой. Такие куличи черствеют быстрее, чем замешанные руками, поэтому выпекать их лучше непосредственно перед Пасхой.
Читайте также: традиционный кулич с изюмом на Пасху.
- На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
- Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
- На портале «Госуслуг» вернули возможность удаления аккаунта
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»