Топ-3 простых рецепта сытных клаб-сэндвичей
Клаб-сэндвичи — это классика американской кухни, любимая миллионами людей. Все благодаря универсальности этого блюда и достаточной сытности.
Такие многослойные бутерброды идеально подходят как для быстрого перекуса, так и для полноценного обеда. Во всех рецептах лучше использовать специальный тостовый хлеб — его можно поджарить в тостере или гриле, либо просто обжарить с двух сторон на сковороде.
Классический клаб-сэндвич
Классика жанра — этот рецепт проверен временем и остается любимым выбором гурманов всего мира.
Ингредиенты для одного сэндвича:
- 3 ломтика хлеба;
- 50 г бекона;
- 100 г куриного филе (можно заменить на индейку);
- 2 ломтика сыра чеддер;
- 1 помидор;
- 1 лист салата;
- майонез (можно заменить на любой другой соус — например, сырный);
- 1 чайная ложка дижонской горчицы (ее можно смешать с соусом);
- соль и перец по вкусу.
Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Куриное филе нарежьте на тонкие ломтики, посолите и поперчите, после чего обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
Смажьте весь хлеб тонким слоем соуса, на один из них выложите бекон, куриное филе, сыр, помидоры и салат. Накройте вторым ломтиком хлеба, поверх него повторно выложите все ингредиенты, завершите конструкцию третьим ломтиком. Разрежьте сэндвич на четыре части, закрепите каждую зубочисткой или шпажкой и подавайте горячим — чтобы сыр был расплавленным.
Клаб-сэндвич с индейкой и авокадо
Этот сэндвич более легкий, чем предыдущий — без майонеза и жареного бекона. Даже тостовый хлеб можно выбрать из цельнозерновой муки, чтобы получить из такого сэндвича больше пользы.
Ингредиенты для одного сэндвича:
- 3 ломтика хлеба;
- 100 г грудки индейки;
- половина спелого авокадо (оно должно быть мягким, но не слишком — по ощущениям немного тверже, чем банан);
- 2 ломтика твердого сыра;
- 1 яйцо;
- пара колец красного лука;
- горчица;
- листья шпината;
- оливковое масло;
- соль и перец по вкусу.
Отварите яйцо вкрутую и нарежьте кружочками. Индейку нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла — до золотистости. Раздавите авокадо вилкой, чтобы получилось пюре, добавьте к нему щепотку соли и перец. Хлеб намажьте горчицей и пюре из авокадо, на один из ломтиков выложите индейку, сыр, яйцо, лук и шпинат. Накройте вторым и выложите ингредиенты в том же порядке, накройте последним ломтиков. При подаче разрежьте на две или четыре части, закрепить сэндвич можно зубочисткой.
Клаб-сэндвич с ветчиной и грушей
Если есть желание поэкспериментировать со вкусами — попробуйте сделать этот вариант клаб-сэндвича с оригинальной комбинацией ингредиентов.
Ингредиенты для одного сэндвича:
- 3 ломтика ржаного хлеба;
- 80 г ветчины;
- 1 небольшая груша;
- 30 г сыра с голубой плесенью;
- 1 столовая ложка меда (лучше выбирать более густой, чтобы он не сильно разливался по хлебу);
- руккола;
- сливочное масло;
- соль и перец по вкусу.
Грушу нарежьте тонкими дольками, сыр — небольшими кусочками (с большой вероятностью он все равно развалится), ветчину — тонкими ломтиками (либо выбирать сразу нарезанную). Хлеб намажьте сливочным маслом и добавьте меда. Сверху выложите ломтик ветчины, сыр, кусочки груши и рукколу, сверху еще один кусок хлеба с маслом и медом и другими ингредиентами, после чего закройте сэндвич последним ломтиком хлеба. Разрежьте на 4 части и подавайте сразу после приготовления, чтобы масло не растаяло, а мед не пропитал хлеб.
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