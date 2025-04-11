Топ-3 простых рецепта сытных клаб-сэндвичей

Клаб-сэндвичи — это классика американской кухни, любимая миллионами людей. Все благодаря универсальности этого блюда и достаточной сытности.

Такие многослойные бутерброды идеально подходят как для быстрого перекуса, так и для полноценного обеда. Во всех рецептах лучше использовать специальный тостовый хлеб — его можно поджарить в тостере или гриле, либо просто обжарить с двух сторон на сковороде.

Классический клаб-сэндвич

Классика жанра — этот рецепт проверен временем и остается любимым выбором гурманов всего мира.

Ингредиенты для одного сэндвича:

3 ломтика хлеба;

50 г бекона;

100 г куриного филе (можно заменить на индейку);

2 ломтика сыра чеддер;

1 помидор;

1 лист салата;

майонез (можно заменить на любой другой соус — например, сырный);

1 чайная ложка дижонской горчицы (ее можно смешать с соусом);

соль и перец по вкусу.

Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Куриное филе нарежьте на тонкие ломтики, посолите и поперчите, после чего обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

Смажьте весь хлеб тонким слоем соуса, на один из них выложите бекон, куриное филе, сыр, помидоры и салат. Накройте вторым ломтиком хлеба, поверх него повторно выложите все ингредиенты, завершите конструкцию третьим ломтиком. Разрежьте сэндвич на четыре части, закрепите каждую зубочисткой или шпажкой и подавайте горячим — чтобы сыр был расплавленным.

Клаб-сэндвич с индейкой и авокадо

Этот сэндвич более легкий, чем предыдущий — без майонеза и жареного бекона. Даже тостовый хлеб можно выбрать из цельнозерновой муки, чтобы получить из такого сэндвича больше пользы.

Ингредиенты для одного сэндвича:

3 ломтика хлеба;

100 г грудки индейки;

половина спелого авокадо (оно должно быть мягким, но не слишком — по ощущениям немного тверже, чем банан);

2 ломтика твердого сыра;

1 яйцо;

пара колец красного лука;

горчица;

листья шпината;

оливковое масло;

соль и перец по вкусу.

Отварите яйцо вкрутую и нарежьте кружочками. Индейку нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла — до золотистости. Раздавите авокадо вилкой, чтобы получилось пюре, добавьте к нему щепотку соли и перец. Хлеб намажьте горчицей и пюре из авокадо, на один из ломтиков выложите индейку, сыр, яйцо, лук и шпинат. Накройте вторым и выложите ингредиенты в том же порядке, накройте последним ломтиков. При подаче разрежьте на две или четыре части, закрепить сэндвич можно зубочисткой.

Клаб-сэндвич с ветчиной и грушей

Если есть желание поэкспериментировать со вкусами — попробуйте сделать этот вариант клаб-сэндвича с оригинальной комбинацией ингредиентов.

Ингредиенты для одного сэндвича:

3 ломтика ржаного хлеба;

80 г ветчины;

1 небольшая груша;

30 г сыра с голубой плесенью;

1 столовая ложка меда (лучше выбирать более густой, чтобы он не сильно разливался по хлебу);

руккола;

сливочное масло;

соль и перец по вкусу.

Грушу нарежьте тонкими дольками, сыр — небольшими кусочками (с большой вероятностью он все равно развалится), ветчину — тонкими ломтиками (либо выбирать сразу нарезанную). Хлеб намажьте сливочным маслом и добавьте меда. Сверху выложите ломтик ветчины, сыр, кусочки груши и рукколу, сверху еще один кусок хлеба с маслом и медом и другими ингредиентами, после чего закройте сэндвич последним ломтиком хлеба. Разрежьте на 4 части и подавайте сразу после приготовления, чтобы масло не растаяло, а мед не пропитал хлеб.

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