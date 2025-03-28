Простой рецепт итальянского супа с тортеллини на овощном бульоне

Любите ли вы пельмешки с бульоном так, как любим их мы? А что если мы скажем, что это блюдо может быть гораздо интереснее? Готовим суп с тортеллини!

Что такое тортеллини? Это итальянские родственники наших пельменей, но считаются разновидностью пасты. Тоже готовятся из пресного теста с добавлением яиц и оливкового масла, в начинке может быть мясо (например, ветчина или мортаделла), сыр (пармезан или рикотта) или овощи. Формой тортеллини традиционно напоминают пельмени. Более крупные зовутся тортелли и тортеллони, а совсем крошечные тортелетти. Бывают они как белые, так и цветные, если в тесто добавили шпинат или томат.

Тортеллини обычно подают в бульоне или с соусом — томатным, сливочным или грибным. Считается, что бульон для тортеллини итальянцы предпочитают особый — из каплуна, но на деле же готовят и с обыкновенным куриным, рыбным и даже с овощным. Собственно, последний приготовим и мы.

Но сначала — про бульон!

Как готовить овощной бульон

тобы сварить вкусный овощной бульон, вам понадобится две крупные луковицы, три морковки, четыре черешка сельдерея (зелень не отрывайте, все пригодится), хороший пучок любой зелени, пара зубчиков чеснока, пять-семь горошин черного перца, три листика лаврушки и соль.

Овощи и зелень моем, все что надо, чистим, режем крупными кусками, суем в кастрюлю, бросаем туда же зелень и специи, солим и заливаем водой так, чтобы ничего не торчало. Ну, разве что зелень и лавровый лист с перцем всплывут, но это не критично. Доводим до кипения, убавляем огонь до минимума и забываем на час. Потом нужно вынуть все из бульона — оно уже не пригодится. Бульон процедите.

Переходим к основной программе.

Ингредиенты для супа с тортеллини

250 г тортеллини. С начинкой определяйтесь сами, тут мы вам не помощники — на вкус и цвет товарищей нет;

одна столовая ложка оливкового масла;

одна крупная морковь;

один крупный болгарский перец;

одна средняя луковица;

один черешок сельдерея;

консервированные помидоры в собственном соку или просто очень спелые свежие;

зубчик чеснока, соль, перец, сушеный базилик и бульон, который вы сварили.

Как готовить суп с тортеллини

Тортеллини можно сварить отдельно сразу и бросить их потом в готовый суп. А можно и варить прямо в супе. Но для этого нужно выбрать момент, когда все почти готово и осталось буквально семь минуточек до финала. В общем, предлагаем не мучиться и сварить отдельно так, как на упаковке рекомендуется.

Овощи чистим, режем мелкими кубиками (морковку можно натереть на терке). Консервированные или свежие мягкие помидоры тоже нарезаем кубиками.

В отдельной кастрюле разогреваем оливковое масло и обжариваем в нем лук, морковь, перец и сельдерей. Добавляем помидоры и тушим все вместе. Нам нужно, чтобы овощи стали мягкими. Если жидкости мало и вы опасаетесь, что подгорит, можно плеснуть чуть-чуть бульона. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и специи, тушим еще пару минут. А теперь заливаем весь имеющийся бульон, доводим до кипения, убавляем огонь до минимума и даем потомиться еще пять минут. Готово! Осталось разложить тортеллини по тарелкам и залить супом. При желании можно посыпать мелко нарубленной зеленью.

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