Суд в Краснодаре оштрафовал штангиста за хулиганство и дискредитацию ВС РФ

Прикубанский районный суд Краснодара 27 марта рассмотрел еще два административных дела в отношении 35-летнего Владимира Ваняна, который во время видеотрансляции в соцсетях сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес участников СВО и сотрудников спецслужб.

Суд рассмотрел материалы об административных правонарушениях о мелком хулиганстве и публичной дискредитации ВС РФ. В суде Ванян признал вину и извинился.

Суд признал его виновным по обеим статьям и назначил за мелкое хулиганство штраф в размере 50 тыс. рублей, а за дискредитацию российской армии — 100 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина во время отдыха с друзьями провел прямой эфир, в котором оскорбил сотрудников ФСБ, негативно высказался об СВО, а также допустил провокационные заявления, в том числе о территориальной принадлежности Краснодарского края. При этом стример размахивал перед камерой пистолетом. Опубликованными роликами заинтересовалась полиция.

Личность нарушителя установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и доставили в отдел. Мужчина раскаялся и принес извинения. Он также заявил о том, что готов отправиться на СВО. Полицейские Краснодара составили три административных протокола.

По делу о неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции Ваняну 26 марта назначили 13 суток административного ареста.

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