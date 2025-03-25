В Краснодаре задержали штангиста, оскорбившего во время стрима сотрудников ФСБ

Житель Краснодара Владимир Ванян 24 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прямого эфира в одной из соцсетей оскорбительно высказался в отношении спецслужб и спецоперации.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ванян написал о том, что имеет титул чемпиона по пауэрлифтингу. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и доставили в отдел. Мужчина раскаялся в своем поступке и принес извинения. Он также заявил о том, что готов отправиться на СВО.

«Я… приношу искренние извинения сотрудникам ФСБ за неадекватное поведение на своем стриме на YouTube. Прошу прощения искренне у военнослужащих СВО, готов защищать Россию с оружием на руках», — сказал задержанный в отделе полиции.

Мужчине грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина во время отдыха с друзьями провел прямой эфир, в котором оскорбил сотрудников ФСБ, негативно высказался об СВО, а также допустил провокационные заявления, в том числе о территориальной принадлежности Краснодарского края. При этом стример размахивал перед камерой пистолетом. Опубликованными роликами заинтересовалась полиция.

Личность нарушителя уже установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. За оскорбительные высказывания в адрес сотрудников ФСБ спортсмену грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. За заявления, дискредитирующие ВС РФ, предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.