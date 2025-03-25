МВД проверит провокационные ролики спортсмена из Краснодара

Мужчина во время отдыха с друзьями решил провести прямой эфир, в котором оскорбил сотрудников ФСБ, негативно высказался об СВО, а также допустил провокационные заявления, в том числе о территориальной принадлежности Краснодарского края. При этом стример размахивал перед камерой пистолетом.

Опубликованными роликами заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку по факту оскорбления человеческого достоинства и дискредитации ВС РФ.

Личность нарушителя уже установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. По результатам проверки действиям мужчины дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что за оскорбительные высказывания в адрес сотрудников ФСБ спортсмену грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. За заявления, дискредитирующие ВС РФ, предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

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