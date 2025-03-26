Оскорблявшего участников СВО штангиста из Краснодара арестовали на 13 суток

Ленинский районный суд Краснодара 26 марта рассмотрел первое из трех административных дел, составленных в отношении 35-летнего Владимира Ваняна, который во время видеотрансляции в соцсетях сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес участников СВО и сотрудников спецслужб.

По данным суда, когда к Ваняну пришли сотрудники полиции, он отказался предъявить паспорт, начал кричать, проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться, однако его задержали. Суд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции и назначил нарушителю 13 суток административного ареста.

Также в отношении Ваняна составили протоколы за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина во время отдыха с друзьями провел прямой эфир, в котором оскорбил сотрудников ФСБ, негативно высказался об СВО, а также допустил провокационные заявления, в том числе о территориальной принадлежности Краснодарского края. При этом стример размахивал перед камерой пистолетом. Опубликованными роликами заинтересовалась полиция.

Личность нарушителя установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и доставили в отдел. Мужчина раскаялся в своем поступке и принес извинения. Он также заявил о том, что готов отправиться на СВО. Полицейские Краснодара составили три административных протокола на мужчину.

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