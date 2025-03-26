На спортсмена из Краснодара составили три протокола после провокационных видео

Полицейские Краснодара составили три административных протокола на мужчину, который сделал ряд оскорбительных заявлений во время трансляции в соцсетях.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление. В отношении 35-летнего местного жителя составили три протокола: за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, за распространение в сети интернет в неприличной форме оскорбительной информации и публичную дискредитацию ВС РФ.

Злоумышленнику грозит штраф в размере до 150 тыс. рублей, а также до 15 суток административного ареста. Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина во время отдыха с друзьями провел прямой эфир, в котором оскорбил сотрудников ФСБ, негативно высказался об СВО, а также допустил провокационные заявления, в том числе о территориальной принадлежности Краснодарского края. При этом стример размахивал перед камерой пистолетом. Опубликованными роликами заинтересовалась полиция.

Личность нарушителя установили, им оказался 35-летний житель Краснодара. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и доставили в отдел. Мужчина раскаялся в своем поступке и принес извинения. Он также заявил о том, что готов отправиться на СВО.

Подпишись, здесь всегда интересно.