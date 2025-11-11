Суд оставил в силе приговор мужчине, забившему насмерть ремнем падчерицу в Сочи

В апреле Центральный районный суд Сочи приговорил к 18 годам колонии мужчину, который в конце мая 2023 года до смерти забил ремнем 7-летнюю дочь своей сожительницы.

Осужденный подал апелляционную жалобу на приговор в Краснодарский краевой суд.

«Обжалуемым приговором, постановленным на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, Савватеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 и ч. 4 ст. 111 УК РФ», — говорится в решении суда.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения назначенного наказания — 18 лет колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25-летний мужчина жил с сожительницей и ее 7-летней дочерью в съемном жилье на улице Тимирязева. С марта по май 2023 года он наказывал девочку, а 27 мая очень сильно избил ее ремнем. После побоев состояние ребенка постепенно ухудшалось, однако мать в больницу не обратилась. В ночь на 2 июня 2023 года женщина вызвала скорую помощь, однако спасти девочку не удалось. Она умерла в машине по дороге в больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о жестоком истязании ребенка и причинении ей тяжкого вреда ее здоровью, что повлекло смерть. В октябре 2023 года уголовное дело передали в суд. На основании вердикта присяжных мужчину приговорили к 18 годам колонии.

В апреле 2024 года в Сочи осудили женщину, 7-летнюю дочь которой до смерти забил ремнем сожитель. Мать девочки не защитила ее от отчима и не оказала ей своевременную помощь, хотя могла это сделать. В суде женщина полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год и 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.

