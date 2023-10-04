В Сочи будут судить мужчину, который забил до смерти дочь своей сожительницы

СК в октябре завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком истязании маленькой девочки, причинении тяжкого вреда ее здоровью, что повлекло смерть ребенка.

По данным следствия, мужчина жил с сожительницей и ее 7-летней дочерью в съемном жилье на улице Тимирязева. С марта по май он наказывал девочку из-за неприязни. 27 мая отчим 25 раз ударил девочку ремнем по различным частям тела. После побоев состояние ребенка постепенно ухудшалось, однако мать в больницу не обратилась. В ночь на 2 июня мать вызвала скорую помощь, однако спасти девочку не удалось. Она умерла в машине по дороге в больницу.

Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

Мать погибшей девочки уже предстала перед судом по обвинению в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового полиции по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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