В Сочи осудили женщину, 7-летнюю дочь которой до смерти забил ремнем сожитель

Мировой судья судебного участка № 100 Центрального округа Сочи вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По данным суда, 27 мая 2023 года сожитель женщины в их квартире 27 раз ударил кожаным ремнем ее малолетнюю дочь. От полученных травм девочка умерла в машине скорой помощи. При этом мать девочки не защитила ее от отчима и не оказала ей своевременную помощь, хотя могла это сделать.

Возбудили уголовное дело. В суде женщина полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год и 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении сожителя женщины сейчас находится в суде, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25-летний мужчина жил с сожительницей и ее 7-летней дочерью в съемном жилье на улице Тимирязева. С марта по май 2023 года он наказывал девочку, а 27 мая мужчина очень сильно избил ее ремнем. После побоев состояние ребенка постепенно ухудшалось, однако мать в больницу не обратилась. В ночь на 2 июня женщина вызвала скорую помощь, однако спасти девочку не удалось. Она умерла в машине по дороге в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о жестоком истязании ребенка и причинении ей тяжкого вреда ее здоровью, что повлекло смерть. В октябре прошлого года дело передали в суд.