К 18 годам колонии приговорили мужчину, насмерть забившего падчерицу в Сочи

Мужчину признали виновным в истязании малолетней, находящейся в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, а также причинении тяжкого вреда ее здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девочки.

Установили, что 26-летний мужчина жил с женщиной и ее 7-летней дочерью в съемной квартире на улице Тимирязева. С марта по май 2023 года злоумышленник использовал для наказания малозначительные поводы, испытывал к девочке неприязнь и вымещал на ней злобу. Он неоднократно избивал ее ремнем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Днем 27 мая мужчина не менее 25 раз ударил ремнем ребенка по различным частям тела. После произошедшего состояние девочки ухудшалось, но ни ее мать, ни отчим в больницу не обратились. Ночью 2 июня мать девочки вызвала скорую, но спасти ребенка не удалось — пострадавшая скончалась в машине медиков.

На период следствия фигуранта по ходатайству следователя заключили под стражу. Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. С учетом вероятности рецидива совершенного преступления отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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