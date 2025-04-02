На Кубани будут судить мать, выбросившую новорожденную дочь в уличный туалет

Прокуратура Курганинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летней местной жительницы. Фигурантка дела обвиняется в убийстве новорожденной дочери.

По версии следствия, злоумышленница, находясь дома, родила девочку. Девушка решила скрыть от своих родителей и отца ребенка факт рождения дочери. Ножницами она перерезала пуповину и выбросила младенца в уличный туалет.

В настоящее время уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Сотрудники магазина вызвали скорую помощь. Приехавшая на место бригада медиков констатировала смерть одного из мальчиков. Второго ребенка госпитализировали.

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