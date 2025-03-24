В Сочи присяжные признали виновным мужчину, забившего до смерти падчерицу

Центральный районный суд Сочи с участием коллегии присяжных заседателей рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти забил ремнем дочь своей сожительницы.

Подсудимого обвиняют в истязании, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Собранные следственным отделом по Сочи СКР по краю доказательства признаны достаточными для вынесения присяжными вердикта о виновности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На основании обвинительного вердикта присяжных Центральный районный суд Сочи вынесет приговор, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25-летний мужчина жил с сожительницей и ее 7-летней дочерью в съемном жилье на улице Тимирязева. С марта по май 2023 года он наказывал девочку, а 27 мая мужчина очень сильно избил ее ремнем. После побоев состояние ребенка постепенно ухудшалось, однако мать в больницу не обратилась. В ночь на 2 июня 2023 года женщина вызвала скорую помощь, однако спасти девочку не удалось. Она умерла в машине по дороге в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о жестоком истязании ребенка и причинении ей тяжкого вреда ее здоровью, что повлекло смерть. В октябре прошлого года дело передали в суд.

В апреле 2024 года в Сочи осудили женщину, 7-летнюю дочь которой до смерти забил ремнем сожитель. Мать девочки не защитила ее от отчима и не оказала ей своевременную помощь, хотя могла это сделать. Возбудили уголовное дело. В суде женщина полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год и 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.

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