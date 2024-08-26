Суд обязал экс-игрока «Краснодара» Сафонова выплатить 60 млн рублей по алиментам

По решению суда, футболист должен выплатить экс-супруге и дочке 60 млн рублей, а также в будущем отдавать 25% своей зарплаты ежемесячно.

Московский городской суд встал на сторону бывшей жены экс-голкипера ФК «Краснодара» и игрока французского «ПСЖ» Матвея Сафонова. Таким образом, решение Никулинского суда осталось без изменений.

Сообщается, что Матвей Сафонов планирует обжаловать это решение, пишет «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший вратарь «Краснодара» развелся с женой в 2023 году. Экс-супруга футболиста Анастасия обвинила его в том, что он якобы хочет забрать их дочь себе, а ее обязать выплачивать алименты. Девушка обратилась за помощью в Никулинский районный суд Москвы. В январе текущего года суд удовлетворил требования Анастасии Сафоновой. Матвей Сафонов подал апелляцию.

В мае стало известно о вероятном трансфере Сафонова в «ПСЖ». Вскоре информация подтвердилась. Сообщалось, что контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года, сумма трансфера составила 20 млн евро.

В июне появилась информация о том, что Сафонову запретили выезд с территории РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Экс-супруга вратаря даже обратилась в «ПСЖ». Сафонов погасил часть долга, чтобы с него сняли запрет на выезд из России. О переходе Сафонова в «ПСЖ» официально объявили 14 июня. Футболист уехал.

Тяжба с бывшей супругой продолжилась — адвокат Максим Шилов сообщил, что «ПСЖ» не ответил экс-супруге Матвея Сафонова на запрос по теме алиментов и отметил, что в связи с этим остается подать иск в суды Франции. В одном из судов Москвы 8 июля прошло заседание по делу о долге.

Бывшая жена Сафонова предложила футболисту подписать соглашение по выплате алиментов на содержание их дочери. По ее предложению, 70% от суммы алиментов Сафонов мог бы направлять на банковский счет на имя ребенка, а оставшиеся 30% использовались бы на повседневные нужды.