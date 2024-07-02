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Алименты с экс-вратаря ФК «Краснодар» Сафонова хотят взыскать через суд Франции

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/alimenty-s-eks-vratarya-fk-krasnodar-safonova-hotyat-vzyskat-cherez-sud-frantsii
Алименты с экс-вратаря ФК «Краснодар» Сафонова хотят взыскать через суд Франции
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Футбольный клуб ПСЖ не ответил экс-супруге Матвея Сафонова на запрос по теме алиментов, рассказал адвокат Максим Шилов.

По его словам, в связи с этим остается только подать иск в суды Франции. Также он отметил, что общая сумма долго существенно не меняется.

Сейчас Сафонов подал иск в московский суд для определения графика общения с ребенком, подчеркнул Шилов. Также через краснодарский суд футболист пытается добиться постоянной опеки над дочерью, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов погасил часть долга по алиментам ради трансфера в «ПСЖ».

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