Алименты с экс-вратаря ФК «Краснодар» Сафонова хотят взыскать через суд Франции

Футбольный клуб ПСЖ не ответил экс-супруге Матвея Сафонова на запрос по теме алиментов, рассказал адвокат Максим Шилов.

По его словам, в связи с этим остается только подать иск в суды Франции. Также он отметил, что общая сумма долго существенно не меняется.

Сейчас Сафонов подал иск в московский суд для определения графика общения с ребенком, подчеркнул Шилов. Также через краснодарский суд футболист пытается добиться постоянной опеки над дочерью, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов погасил часть долга по алиментам ради трансфера в «ПСЖ».