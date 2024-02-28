Суд обязал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова выплачивать алименты на дочь

Судебная тяжба о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка между 25-летним голкипером «быков» и сборной России Матвеем Сафоновым и его бывшей женой длится с мая 2023 года.

Прошлой весной Анастасия Сафонова обвинила экс-супруга в том, что он якобы хочет забрать их дочь себе, а ее обязать выплачивать алименты. По ее словам, Матвей Сафонов отказался официально выплачивать алименты на дочь. Девушка обратилась за помощью в Никулинский районный суд Москвы.

В картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы содержится информация, что иск Анастасии Сафоновой к Матвею приняли к производству и подготовили к рассмотрению 17 мая 2023 года. Его начали рассматривать 26 июня.

Решение вынесли 25 января. Суд удовлетворил требования Анастасии Сафоновой к вратарю «Краснодара». При этом 13 февраля Сафонов подал апелляционную жалобу на это решение.

По данным Mash, Никулинский районный суд Москвы обязал Сафонова выплачивать 25% своих доходов бывшей жене на содержание дочери. При этом зарплата вратаря в «Краснодаре» составляет около 12 млн рублей в месяц.

Читайте также: Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года. За основную команду «Краснодара» Сафонов дебютировал в 2017 году и провел уже более 160 матчей, в 50 из которых сыграл на «ноль».