Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Об этом стало официально известно 18 января. Основной вратарь «быков» и сборной России решил продолжить выступления в родной команде.

Матвей Сафонов переподписал трудовое соглашение с «Краснодаром» до 31 января 2029 года.

Вратарь является выпускником академии клуба и капитаном команды. За основную команду «Краснодара» Сафонов дебютировал в 2017 году и провел уже более 160 матчей, в 50 из которых сыграл на «ноль», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в трансфере Сафонова заинтересованы некоторые европейские клубы.

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