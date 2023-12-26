Футболисты Сафонов и Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов

Суммарная стоимость команды из 11 человек составила 578 млн евро. Для сборной выбрали схему 4-3-3.

В состав команды вошел вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов — его стоимость составляет 18 млн евро. Также в команде нападающие «Интера» Майями Лионель Месси — 60 млн евро, «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — 50 млн евро и «Интера» Лаутаро Мартинес — 110 млн евро.

Среди защитников: Рис Джеймс («Челси» ) — 50 млн евро, Маркиньос («ПСЖ») — 60 млн евро, Макс Килман («Вулверхэмптон») — 35 млн евро и Хосе Гайя («Валенсия») — 30 млн евро.

Кроме того, в составе команды капитанов полузащитники «Астон Вилла» Джон Макгинн — 30 млн евро, «Арсенала» Мартин Эдегор — 90 млн евро и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — 70 млн евро, сообщает «Чемпионат».

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