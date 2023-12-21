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ФК «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-podpisal-poluzashhitnika-sbornoj-kolumbii-kastano
ФК «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии Кастаньо
ФК «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

Новым игроком «черно-зеленых» может стать полузащитник «Крус Асуль» Кевин Кастаньо.

Отмечается, что «Краснодар» уже договорился с мексиканской командой о трехлетнем контракте стоимостью 7–8 млн долларов.

Игрок дебютировал за сборную Колумбии 29 января этого года в товарищеском матче против сборной США. В этом сезоне чемпионата Мексики он сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу, сообщает «Sport24».

Читайте также: ФК «Краснодар» планирует подписать полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.

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