ФК «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

Новым игроком «черно-зеленых» может стать полузащитник «Крус Асуль» Кевин Кастаньо.

Отмечается, что «Краснодар» уже договорился с мексиканской командой о трехлетнем контракте стоимостью 7–8 млн долларов.

Игрок дебютировал за сборную Колумбии 29 января этого года в товарищеском матче против сборной США. В этом сезоне чемпионата Мексики он сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу, сообщает «Sport24».

Читайте также: ФК «Краснодар» планирует подписать полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.