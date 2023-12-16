ФК «Краснодар» планирует подписать полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна

Нижегородский клуб, по данным источников, готов отпустить футболиста за 2,5 млн евро.

Отмечается, что подписать 22-летнего Эдгара Севикяна владельцу «быков» Сергею Галицкому рекомендовал Эдуард Сперцян. Футболисты партнеры по сборной Армении.

В текущем сезоне полузащитник «Паини НН» провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подписав Севикяна, «Краснодар» хочет закрыть «проблемную» позицию правого вингера, пишет Sports.ru.

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