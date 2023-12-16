Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФК «Краснодар» планирует подписать полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-planiruet-podpisat-poluzashhitnika-pari-nn-edgara-sevikyana
ФК «Краснодар» планирует подписать полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна
Эдгар Севикян. Фото fcnn.ru

Нижегородский клуб, по данным источников, готов отпустить футболиста за 2,5 млн евро.

Отмечается, что подписать 22-летнего Эдгара Севикяна владельцу «быков» Сергею Галицкому рекомендовал Эдуард Сперцян. Футболисты партнеры по сборной Армении.

В текущем сезоне полузащитник «Паини НН» провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подписав Севикяна, «Краснодар» хочет закрыть «проблемную» позицию правого вингера, пишет Sports.ru.

Читайте также: новым главным тренером ФК «Сочи» стал Роберт Морено.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях