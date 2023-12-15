Новым главным тренером ФК «Сочи» стал Роберт Морено

О назначении 46-летнего испанского тренера на пост наставника «Сочи» стало официально известно вечером 15 декабря.

Роберт Морено подписал с «барсами» долгосрочный контракт и уже приступил к тренерским обязанностям.

Новый главный тренер «Сочи» не играл в футбол на профессиональном уровне. Тренерскую карьеру он начал в 2003 году. В последние годы он был главным тренером французского «Монако» и испанской «Гранады», а также ассистентом тренера в «Барселоне», «Роме» и «Сельте». В 2019 году Морено был главным тренером сборной Испании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший главный тренер «Сочи»Александр Точилин покинул пост в начале декабря. После 18 туров в Российской премьер-лиге «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице.