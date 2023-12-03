Александр Точилин покинул пост главного тренера ФК «Сочи»
Спорт
03.12.2023 12:29
Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе ФК «Сочи».
Сообщается, что 49-летний Александра Точилина, занимавшего пост главного тренера, отстранили от работы с командой по решению руководства клуба.
«Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет Денис Клюев», — сообщает пресс-служба ФК «Сочи» в Telegram.
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