Форварда «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали на 3 матча за неприличный жест

Нападающий «быков» после матча 16 тура Российской премьер-лиги против «Урала» показал боковому судье неприличный жест и получил за это красную карточку.

Поступок Джона Кордобы рассмотрели на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В нем приняли участие сам Кордоба, главный судья матча и боковой арбитр, которому показали непристойный жест. Легионеру «Краснодара» назначили дисквалификацию на четыре матча РПЛ, один из которых — условно, а также штраф в 200 тыс. рублей.

«Мы послушали Кордобу. Он сказал, что показывал этот жест не судье, а игрокам. На вопрос, почему он показывал этот жест, сказал, что был очень расстроен», — сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Он добавил, что форвард «Краснодара» не принес извинений судье за свой поступок. Однако он может оспорить установленный срок дисквалификации.

Теперь Кордоба пропустит три ближайшие игры «Краснодара»: против «Оренбурга» — 3 декабря, против ЦСКА — 10 декабря и против «Рубина» — в марте, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» со счетом 3:1. Матч прошел 26 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена».