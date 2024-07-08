Адвокат Матвея Сафонова заявил, что долг вратаря в 59 млн рублей пересчитают

В одном из судов Москвы 8 июля прошло заседание по делу о долге бывшего вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова.

Суда рассмотрел жалобу футболиста по делу об алиментах. В феврале суд обязал Сафонова выплачивать бывшей супруге четверть от дохода. Футболист с таким решение не согласился. По его мнению, нынешний заработок во Франции нестабилен — контракт заключен на неопределенное время и может быть расторгнут.

В связи с этим Матвей Сафонов направил в суд жалобу и попросил заменить сумму на 300 тыс. рублей ежемесячно.

Адвокат вратаря добавил, что запрета на выезд из России у футболиста нет, в данный момент Сафонов находится за границей.

Также адвокат сообщил о том, что долг Матвея Сафонова пересчитают, сумма в 59 млн рублей на сайте ФССП является неверной, пишет Mash.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не выплатил на содержание своей дочери около 60 млн рублей. По словам адвоката бывшей супруги футболиста, вопрос с долгом по алиментам Сафонова пытаются решить уже около 1,5 лет. Сафонов подал иск в московский суд для определения графика общения с ребенком. Также через краснодарский суд футболист пытается добиться постоянной опеки над дочерью. Матвей Сафонов 28 мая прилетел в Париж для медобследования в «ПСЖ». Футболист подписал 5-летний контракт с французским клубом.