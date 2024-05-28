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Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/insajder-romano-safonov-podpisal-5-letnij-kontrakt-s-pszh
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо 28 мая сообщил в социальных сетях, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

По данным источника, контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года. Сумма трансфера составила 20 млн евро.

Основным вратарем «ПСЖ» является 25-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Еще один вратарь команды — 37-летний Кейлор Навас покинул клуб по окончанию текущего сезона, в котором «ПСЖ» снова стал чемпионом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитан «Краснодара» Матвей Сафонов 28 мая прилетел в Париж для медобследования в «ПСЖ». Официально оформить переход Сафонова в «ПСЖ» можно будет не раньше 1 июля после открытия трансферного окна в Европе

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