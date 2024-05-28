Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов прилетел в Париж для медобследования в «ПСЖ»

По данным источника, 25-летний воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов уже находится в Париже.

Руководители «Краснодара» и «ПСЖ» уже полностью согласовали трансфер голкипера. Переход Сафонова во французский клуб оценили в 15 млн евро без учета бонусов.

В ближайшее время Сафонов пройдет медицинское обследование для перехода в «ПСЖ». Если все пройдет успешно, с ним заключат 5-летний контракт.

При этом официально оформить переход Сафонова в «ПСЖ» можно будет не раньше 1 июля после открытия трансферного окна в Европе, сообщает RMC Sport.

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