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ФК «Краснодар» может подписать экс-вратаря «Кубани» из-за ухода Сафонова в «ПСЖ»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-mozhet-podpisat-eks-vratarya-kubani-iz-za-uhoda-safonova-v-pszh
ФК «Краснодар» может подписать экс-вратаря «Кубани» из-за ухода Сафонова в «ПСЖ»
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По информации источника, руководство «быков» планирует пригласить в клуб вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.

Отмечается, что 36-летний российский голкипер может перейти в «Краснодар» бесплатно — на правах свободного агента. Действующий контракт Дюпина с «Рубином» истекает в июне.

Трансфер Дюпина в «Краснодар» может состояться, если основной вратарь команды Матвей Сафонов перейдет в «ПСЖ», сообщает RT со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Юрий Дюпин начинал карьеру в любительских клубах Барнаула. C 2019 года выступает за «Рубин». С 2016 по 2018 годы играл за «Кубань». Также выступал за «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

Читайте также: Матвей Сафонов прокомментировал слухи о его переходе в французский «ПСЖ» за 20 млн евро.

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