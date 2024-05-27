ФК «Краснодар» может подписать экс-вратаря «Кубани» из-за ухода Сафонова в «ПСЖ»

По информации источника, руководство «быков» планирует пригласить в клуб вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.

Отмечается, что 36-летний российский голкипер может перейти в «Краснодар» бесплатно — на правах свободного агента. Действующий контракт Дюпина с «Рубином» истекает в июне.

Трансфер Дюпина в «Краснодар» может состояться, если основной вратарь команды Матвей Сафонов перейдет в «ПСЖ», сообщает RT со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Юрий Дюпин начинал карьеру в любительских клубах Барнаула. C 2019 года выступает за «Рубин». С 2016 по 2018 годы играл за «Кубань». Также выступал за «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

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