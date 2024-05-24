Устал круассаны есть: Сафонов прокомментировал слухи о его переходе в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов шуткой ответил на вопрос о его возможном трансфере в парижский клуб «ПСЖ» этим летом.

Видео с ответом появилось в соцсетях девушки футболиста.

«Я в Париже? Да. Устал уже круассаны есть», — пошутил Сафонов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ «ПСЖ» и «Краснодар» уже договорились о трансфере Сафонова ближайшим летом. Отмечается, что «ПСЖ» активно ищет вратаря на замену 37-летнему Кейлору Навасу, который покинул команду по окончанию сезона 2023/24. Основным вратарем французской команды сейчас является 25-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В нынешнем сезоне Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны, набрав 76 очков в 34 матчах.