РБК: «ПСЖ» и «Краснодар» договорились о трансфере Сафонова ближайшим летом
Спорт
23.05.2024 11:43
По информации осведомленных источников, руководители «Краснодара» и французского «ПСЖ» достигли устной договоренности о переходе вратаря Матвея Сафонова.
Отмечается, что сам голкипер «быков» дал согласие на переход в «ПСЖ». Ожидается, что официально о трансфере объявят после завершения сезона в РПЛ — в конце мая или начале июня, сообщает «РБК Спорт».
«ПСЖ» активно ищет вратаря на замену 37-летнему Кейлору Навасу, который покинул команду по окончанию сезона 2023/24. Основным вратарем команды является 25-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Матвей Сафонов в январе продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года. Вратарь является выпускником академии клуба и капитаном команды. За основную команду «Краснодара» Сафонов дебютировал в 2017 году.