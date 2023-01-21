Спасатели на вертолете эвакуировали людей, застрявших на аэростате в горах в Сочи

Вертолет Ка-32 с людьми, которые 21 января на воздушном шаре совершили нештатную посадку в горах в селе Солохаул, приземлился в Сочи.

По уточненным данным МЧС, в аэростате были трое взрослых и двое детей. Их состояние удовлетворительное.

«В 16:25 вертолет Ка-32 МЧС России приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с пятью спасенными на борту. Двое из них — дети. Травм и повреждений нет. Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее спасатели спустились с вертолета в лесной массив и нашли всех пассажиров аэростата. Первыми неподалеку от аэростата обнаружили двоих детей. Они не пострадали. Также была установлена телефонная связь с пилотом воздушного шара.

Инцидент произошел 21 января на горе в районе села Солохаул в Лазаревском районе курорта. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров. Изначально сообщалось, что на нем находятся шесть человек — трое взрослых и трое детей. Позже в МЧС сообщили, что на аэростате катались пять человек, среди них трое детей. К месту происшествия отправились спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». Также проводился поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32.