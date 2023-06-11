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Соцсети: в Ейске при пожаре в частном доме погибли мужчина, женщина и ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-v-ejske-pri-pozhare-v-chastnom-dome-pogibli-muzhchina-zhenshhina-i-rebenok
Соцсети: в Ейске при пожаре в частном доме погибли мужчина, женщина и ребенок
Фото t.me/novosti_yeisk

Пожар произошел 11 июня около 5:00 на улице Мира в Ейске. Сгорел частный дом.

По предварительным данным, в огне погибли женщина, мужчина и ребенок. Еще двое детей были спасены, сообщает Telegram-канал «Новости Ейск».

Официальная информация о случившемся уточняется. Интернет-портал «Кубань 24» направил запросы в СК Кубани и МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях со ссылкой на местных жителей пишут, что погибшие приехали в Ейск из Владимирской области.

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