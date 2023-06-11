Соцсети: в Ейске при пожаре в частном доме погибли мужчина, женщина и ребенок

Пожар произошел 11 июня около 5:00 на улице Мира в Ейске. Сгорел частный дом.

По предварительным данным, в огне погибли женщина, мужчина и ребенок. Еще двое детей были спасены, сообщает Telegram-канал «Новости Ейск».

Официальная информация о случившемся уточняется. Интернет-портал «Кубань 24» направил запросы в СК Кубани и МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях со ссылкой на местных жителей пишут, что погибшие приехали в Ейск из Владимирской области.

Читайте также: девять человек эвакуировали ночью из горящего двухэтажного дома в Туапсинском районе.