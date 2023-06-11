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Прокуратура: погибшая при пожаре в Ейске семья приехала на отдых и арендовала дом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-pogibshaya-pri-pozhare-v-ejske-semya-priehala-na-otdyh-i-arendovala-dom
Прокуратура: погибшая при пожаре в Ейске семья приехала на отдых и арендовала дом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ейская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара в частном доме, который произошел 11 июня в Ейске на улице Мира.

По предварительным данным, при пожаре погибли три человека, в том числе ребенок 12 лет.

«Предварительно установлено, что семья прибыла из Владимирской области на отдых в Ейск, где арендовала частный дом у местного жителя», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки специалисты оценят соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В СК рассказали подробности о пожаре в Ейске, в котором погибли супруги и их 12-летний сын.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсетях сообщили о том, что в Ейске при пожаре в частном доме погибли мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, сообщалось, что двое детей были спасены.

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